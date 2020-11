Austrijski branič i ikona njemačkog Bayern Munchena, 28-godišnji David Alaba, jako je blizu odlaska iz svog kluba.

REAL I BARCELONA ULAZE U RAT ZA BAYERNOVU ZVIJEZDU? Nijemci bi vrlo lagano mogli izgubiti klupsku ikonu, zna se i zašto

On je ušao u posljednju godinu ugovora s bavarskim klubom, a iz Njemačke stižu informacije kako su pregovori oko produživanja suradnje propali nakon što se klub nije uspio dogovoriti s Alabinim mrenadžerom Pinijem Zahavijem oko financijskih uvjeta u novom ugovoru.

SPREMA SE NEOČEKIVANI TRANSFER, BAYERN PONUDIO SVOJU VELIKU ZVIJEZDU BARCELONI? I za to ima jako dobar razlog

Pregovori traju već dugo, a Zahavi je navodno prvo tražio plaću između 20 i 25 milijuna eura, što je zaprepastilo sportskog direktora Hasan Salihamidžića.

Bayern želi produžiti suradnju s Alabom i ne želi dozvoliti da njegov ugovor istekne. Bavarci su mu ponudili četverogodišnji ugovor s tjednom plaćom od 320 tisuća eura, no Zahavi je to odbio i traži plaću od čak 120 tisuća eura više.

Nakon tog njegovog zahtjeva pregovori su zaustavljeni, a u ovaj ponedjeljak su i definitivno prekinuti nakon što niti jedna strana nije htjela popustiti oko svojih zahtjeva i klub je povukao svoju ponudu.

Bayern Munich have withdrawn their contract offer to David Alaba after failing to reach an agreement with the Austria international 👀 pic.twitter.com/buN1NGrdFA

Dobro obaviješteni njemački novinar Florian Plettenberg javlja da je situacija napetija nego ikad prije i da je Alaba spreman napustiti klub ako ne dobije plaću kakvu traži.

🚨Update #Alaba: #FCBayern has withdrawn his offer for a contract extension. President Hainer has confirmed that already @BR24sport.

According to my information Alaba wants to leave the club if they don’t improve their offer. There are hardened fronts as never before. @SPORT1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 1, 2020