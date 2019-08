BAYERN OČAJNIČKI TRAŽI POJAČANJA: Kovač osim Perišića preporučio još jednog Hrvata – bio bi idealan iz dva razloga!

Dvojica hrvatskih nogometaša mogli bi udružiti snage u jednom od najvećih klubova na svijetu

Mladi igrači na klupi imaju potencijal, ali ponekad vam treba pravo pojačanje, netko tko može pomoći ekipi. I dalje isto mislim. Protiv Borussije se moglo vidjeti što bi značilo da imamo pravo pojačanje spremno za nastup.

Poručio je to vodstvu kluba napadač Robert Lewandowski čime im je dao do znanja da bez novih zvijezda ne mogu računati na velike stvari u novoj sezoni. A ciljevi su ambiciozni. Na domaće trofeje su pretplaćeni, ali ovaj put očekuje se da će do njih teže nego posljednjih godina. No, ono što svi u Bayernu očekuje je iskorak u Ligi prvaka u odnosu na lani kada su u osmini finala ispali od kasnijeg osvajača Liverpoola.

Odustali od Sanea?

Međutim, ne dođu li prava pojačanja neće se proslaviti u Europi. Stoga imaju pune ruke posla. Pogotovo nakon ozljede Leroyea Sanea, koji im je trebao biti najveće pojačanje, a sada je upitno hoće li ga dovesti jer će ovaj biti izvan pogona oko pola godine.

Nakon što se pojavila vijest da je Ivan Perišić blizu dolaska na jednogodišnju posudbu, uslijedila je i ona da bi njegovim stopama mogao i Mario Mandžukić. Talijanski Sky tvrdi da Bayern namjerava dovesti Mandžukića na posudbu s opcijom otkupa ugovora.

Bivši hrvatski reprezentativni napadač već je igrao za njemačkog prvaka od 2012. do 2014. te je s njima osvojio Ligu prvaka 2013. Idealan bi im bio je može biti zamjena Lewndowskom, ali i igrati na krilu. Upravo je to pozicije na kojoj su Bayernu hitno potrebna pojačanja nakon odlaska Robbena i Riberyja.