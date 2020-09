Odlučeno je da nećemo zadržati ta tri igrača. Na taj način trener Bayrena Hansi Flick odgovorio je na pitanje novinara o tome hoće li otkupiti ugovore posuđenih Ivana Perišića, Alvara Odriozole i Phillipea Coutinha. Tako je završila cijela priča oko budućnosti Vatrenog, koji se sada vraća u Inter.

Ivan Perišić is unlikely to return to Bayern. Hansi Flick says about Coutinho, Odriozola and Perišić: "It's been decided that we'll no longer resort to the three players" [@Koch_AZ]

