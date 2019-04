BAYERN I KOVAČ OPET GLEDAJU DORTMUNDU U LEĐA: Čudesni Sancho srušio Mainz i ušao u elitno društvo

10 – Players with 10+ goals & 10+ assists in the Top 5 European 🇪🇺 leagues this season:

Lionel Messi – 33 goals& 12 assists

Eden Hazard – 16 ⚽ & 12 🎯

Jadon @Sanchooo10 – 10 ⚽ & 13 🎯

Pablo Sarabia – 10 ⚽ & 10 🎯

Elite. pic.twitter.com/Kf1l2FKfc1

— OptaJean (@OptaJean) April 13, 2019