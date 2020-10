Dvadesettrgodišnji španjolski veznjak Marc Roca novo je pojačanje njemačkog prvaka Bayerna iz Munchena, objavio je Diario Sport.

Roca u minhenski klub stiže iz španjolskog drugoligaša Espanyola koji će za svojeg talentiranog igrača dobiti 15 milijuna eura, plus bonusi.

On je jedan od najtalentiranijih španjolskih veznjaka i u svojem ugovoru s Espanyolom je imao odštetnu klauzulu od 40 milijuna eura, ali njegova vrijednost se drastično smanjila kada je Espanyol prije godinu dana ispao u Drugu ligu i Sport naglašava da je razlaz bio neizbježan.

Diario Sport piše da će Roca s Bayernom potpisati četverogodišnji ugovor, a cijeli posao bi vrlo brzo trebao biti i službeno potvrđen.

