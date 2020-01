Već ga boli što je izgubio status nedodirljivog u reprezentaciji

Njemački Bayern postigao je dogovor sa Schalkevim vratarom Alexanderom Nübelom (23) te će odjenuti njihov dres s početkom iduće sezone. Potvrdio je to njemački gigant na službenoj stranici. Nübel će do kraja sezone ostati u Schaleke jer je s njima po ugovorom do 30. lipnja, a dan kasnije službeno će postati igrač Bayerna u koji stiže bez odšteta i s kojim je dogovorio petogodišnju suradnju.

Veliki je ovo udarac Manuel Neuera (33). Već je u reprezentaciji izgubi status nedodirljivog zbog Ter Stegena, a sada mu i u klubu prijeti veliki njemački talent.

Alexander Nübel ist noch nicht in München, sein Wechsel sorgt aber hinter den Kulissen bereits für Aufregung. Neuer will keine Spiele abgeben, Sven Ulreich den Verein verlassen, wenn er die Nummer 3 wird. Unsere Story heute in @SPORTBILD #fcbayern @cfbayern pic.twitter.com/DRlu3Zqnnl — Tobias Altschäffl (@altobelli13) January 2, 2020

Već je ovo izazvalo potres u svlačionici. Sport Bild piše da Neuer nije s oduševljenjem dočekao ovu vijest. Iskusni Nijemac ne želi se odreći minutaže u korist njegovog nasljednika, dok je Sven Ulreich (31) već najavio dolazak iz kluba jer ne želi biti treći vratara.