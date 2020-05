BAYERN ODLUČIO ŠTO ĆE S PERIŠIĆEM: Sudbina Vatrenog ovisi samo o jednoj svari, talijanski stručnjak otkrio o čemu je riječ

Njemački prvak Bayern neće aktivirati klauzulu po kojoj za 20 milijuna eura može kupiti hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića, objavio je talijanski novinar Nicolo Schira. U njemačkom klubu smatraju da je taj iznos previsok za 31-godišnjeg Hrvata koji je u minhenski klub stigao na posudbu iz milanskog Intera.

ŠTO ĆE OVO ZNAČITI ZA PERIŠIĆEVU BUDUĆNOST? Bayern i Inter promijenili su dogovor, to bi mogla biti jako dobra vijest za Vatrenog

No, to ne znači da je Bayern u potpunosti odustao od njegovog transfera. Schira piše da su tijekom sljedećih tjedana mogući novi kontakti između klubova i ako Inter smanji svoja potraživanja, Bayern bi mogao kupiti Perišića.

#BayernMunich have decided not to use the option to buy for Ivan #Perisic. Too much the €20M agreed last summer with #Inter. In the next weeks new contacts still possible: Bayern could keep him only if the price gets lower. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2020