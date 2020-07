BAYERN BOGATOM PSG-U OTEO JEDNOG OD NAJTALENTIRANIJIH NOGOMETAŠA: Bavarci potvrdili fantastičan transfer

Njemački nogometni prvak Bayern iz Muenchena objavio je u srijedu kako je iz francuskog prvaka Paris SG-a doveo 18-godišnjeg braniča Tanguya Kouassija s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor.

Mladi francuski reprezentativac Kouassi ove je sezone debitirao za prvu momčad Pars SG-a za koju je ostvario šest nastupa uz dva gola.

Tanguy Kouassi has landed.

One of the most talented young players in Europe.

Another fantastic transfer by FC Bayern. pic.twitter.com/diXaSSqr8X

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) July 1, 2020