BAYER L. UVJERLJIVO SVLADAO HOFFENHEIM I IZBIO NA ČELO LJESTVICE: Kramarić krivac za jedan gol

Vatreni je vjerojatno prvi put u karijeri tako pogriješio

U posljednjoj utakmici 11. kola Bundeslige Bayer Leverkusen je u nedjelju na svom terenu svladao Hoffenheim s 4-1, te je izbio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

Dvostruki strijelac za domaćine bio je Leon Bailey (4, 27), s tim da je kod pogotka u 27. minuti iskoristio pogrešku hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića. On je sa protivničke polovice vraćao loptu svom golmanu koji je bio izvan 16-erca, ali je ona došla do Leona Baileya koji je lakoćom zabio gol. To je vjerojatno prva takva greška u karijeri Andreja Kramarića, koji je za Hoffenheim igrao do 76. minute.

Jedvaj na klupi

Preostala dva gola za “apotekare” postigli su Florian Wirtz (55) i Lucas Alario (90+1 penal), a utješni pogodak za Hoffenheim zabio je Christoph Baumgartner (50).

Hrvatski branič Tin Jedvaj ostao je na klupi za pričuve Leverkusena, a Hoffenheim je utakmicu završio s dva igrača manje jer su isključeni Florian Grillitsch u 64. i Stefan Posch u 79. minuti.

Schalke ponovno pao

Nogometaši Schalkea bili su blizu da prekinu niz bez pobjede u Bundesligi, vodili su 2-1 i imali igrača više, ali su u sudačkoj nadoknadi primili gol, a strijelac je bio veznjak Augsburga Marco Richter (90+3). Schalke je bez pobjede u Bundesligi već 27 utakmica, te je ostao na zadnjem mjestu sa četiri boda.

Susret u Augsburgu obilježila je teška ozljeda gostujućeg napadača Marka Utha koji je u 11. minuti utakmice nakon sudara glavama s Felixom Uduokhaijem ostao bez svijesti ležati na terenu. Suigrači su mu brzo priskočili u pomoć, a brzo su reagirali i liječnici. Prekid je trajao više od 10 minuta nakon čega je Uth na nosilima iznesen s travnjaka.

Nakon toga novi šok za Schalke jer su domaćini poveli autogolom Suata Serdara (32). Izjednačenje Schalkeu donio je Benito Raman u 52. minuti, a minutu kasnije Augsburg ostaje s igračem manje jer je crveni karton dobio napadač Florian Niederlechner.

Schalke je poveo 2-1 preko Nassima Boujellaba u 61. minuti, ali domaćini u trećoj minuti sudačke nadoknade uspijevaju izjednačiti golom Marca Richtera (90+3).