Josep Maria Bartomeu u utorak je odstupio s mjesta predsjednika Barcelone. Uz njega, s funkcije je odstupio i cijeli Izvršni odbor katalonskog giganta.

KAOS U BARCLEONI DOSEGNUO JE VRHUNAC: Bartomeu odstupio s mjesta predsjednika, odlazi i cijeli izvršni odbor

Bartomeu je još jučer odbio odstupiti s dužnosti, govorio je nakon sastanka u klubu kako za nema razloga i nije htio otići dok katalonska vlada ne donese odluku o datumu referenduma na kojemu će članovi Barce odlučivati o svojem predsjedniku. Bilo je navodno planirano da se referendum održi 1. ili 2. studenog, ali tome se Bartomeu protivi zbog epidemiološke situacije.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM

“Nema razloga da podnesem ostavku. Ovo je jako odgovorno i nije dobro vrijeme za napuštanje kluba i njegovo prepuštanje menadžerima”, rekao je u utorak Bartomeu, no dan kasnije je ipak odlučio suprotno.

‘KRIVAC’ ZA KRIZU S MESSIJEM OSTAJE PREDSJEDNIK BARCELONE: Bartomeu objasnio zašto ne želi otići, navijači će zbog ovoga pobjesniti

Bartomeu je na konferenciji za medije objasnio zašto napušta Barelonu.

“Ovo je odluka o kojoj smo puno razmišljali. Nisu se prema nama odnosili s poštovanjem, vrijeđali su nas i zlostavljali. Prijetili su meni i mojoj obitelj”, otkrio je Bartomeu.

Navijači Barcelone zagovarali su Bartomeuov odlazak jer ga se smatra glavnim krivcem za krizu s najećom zvijezdom Barce Lionelom Messijem, koji je ovoga ljeta pokušao besplatno napustiti klub.

“Bili smo svjesni da moramo donijeti teške i nepopularne odluke. Tko bi drugi mogao zadržati Messija i doesti novog trenera? Čast mi je bila služiti ovom klubu”, poručio je te za kraj optužio katalonske vlasti:

“Vlada je tražila da referendum bude decentraliziran, ali ništa više od tog nisu rekli. Ne odgovaraju na naš zahtjev za pomicanje referenduma kako bismo pripremili čolok referenduma za 15 dana kako bismo pripremili 21 lokaciju, a ne odgovaraju ni na druge zahtjeve”.

"I'm here to announce my resignation and the resignation of the current Barcelona Board." pic.twitter.com/FAiAr67E8v

