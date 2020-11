BARIŠIĆEVI SUIGRAČI IZ RANGERSA OŠTRO KAŽNJENI: Bili su na privatnoj zabavi i prekšili epidemiološke mjere, intervenirala i policija

Škotski nogometni savez suspendirao je dvojicu igrača Glasgow Rangersa, Jordana Jonesa i Georgea Edmundsona, na sedam utakmica, zbog kršenja propisanih epidemioloških mjera.

Dvojica suigrača hrvatskog reprezentativca Borne Barišića su 1. studenoga sudjelovali na privatnoj zabavi i time prekršili odredbu o zabrani okupljanja u tuđem kućanstvu, a za što se doznalo kad je u ranim jutarnjim satima intervenirala policija.

Northern Ireland international Jordan Jones and Rangers teammate George Edmundson have both been handed seven-game bans after breaking Covid rules by attending a house party. They were hit with Scottish FA charges earlier this month over their flouting of the restrictions. pic.twitter.com/DDnUfMDW7b

