BARIŠIĆ I SKUPŠTINARI PODRŽALI MAMIĆA: ‘Neshvatljivo je da naši ljudi idu u pritvor, a Upravi na čelu sa Zdravkom skidam kapu’

VELIKE PROMJENE U SAMOM VRHU DINAMA: Svetina više neće biti glavni direktor kluba s Maksimira

Na danas održanoj skupština Dinama, predsjednik Mirko Barišić govorio je i o kaznenim postupcima koji se vode protiv trojice skupštinara:

“Protiv naših se Skupštinara vode tri kaznena postupka, a mi vjerujemo kako su oni zasnovani na neistinitim i netočnim podacima. Poanta svega je da se našim djelatnicima sudi jer su kao nanijeli štetu klubu, a mi smatramo da kao Skupština moramo zauzeti čvrst stav. I apsolutno smo šokirani ovim nezapamćenim progonima naše Uprave. Kategorički odbijamo sve navode u ovim postupcima, naš klub niti u čemu nije oštećen, Dinamu nisu nanesene nikakve financijske i materijalne štete”, započeo je Barišić svoje izlaganje pa nastavio s obranom Zdravka Mamića:



‘Mamić nas je spasio da ne potonemo’

“Zdravko Mamić je službeno u klubu od 5. studenog 2002. godine, a još od 9. travnja iste godine počeo je posuđivati novac klubu. U tom nam je periodu Zdravko Mamić posudio 22 milijuna kuna, samo kako bi održali likvidnost i egzistenciju kluba. I da ne potonemo. Dapače, od 2002. do 2007. godine Zdravko Mamić je klubu ukupno posudio 83 milijuna kuna, sve je ovdje evidentirano. Ali, ni to nam nije bilo dovoljno, protiv kluba se tada vodilo 100-injak postupaka pa smo otvorili devizni račun u inozemstvu. Preko njega smo riješavali goruće probleme, a time je upravljala Uprava na čelu sa Zdravkom Mamićem. To je bilo jedino sredstvo da se klub održi”, rekao je Barišić.

Nabrojao je nekolicinu igrača koji su bili isplaćeni s tog računa pa nastavio svoj polusatni monolog:

“Pa kada bi Dinamo dizao kredite, Zdravko Mamić je davao garanciju u svojim nekretnimama. Bilo je to jako rizično, ali takvi su potezi bili hvale vrijedni. Pa zašto se onda progone naši ljudi? Igor Bišćan je prodan u Liverpool za 21 milijun maraka, podjela tog transfera bila je 50-50, a Bišćan je sva sredstva dobio na račun u Austriji kako ne bi morao plaćati porez. Osobno sam znao kako ide podjela u transferu Dejana Lovrena i Luke Modrića, tu se plaćao porez u Hrvatskoj i odmah je krenula halabuka. Meni je neshvatljivo da naši ljudi idu u pritvor, a našoj Upravi na čelu sa Zdravkom Mamićem skidam kapu, oni su napravili pravo remek djelo. I mi danas ne branimo njega osobno, već branimo Dinamo”, rekao je Barišić, a prenosi Goal.

Negativno poslovanje

Dinamo u 2017. godini ima i operativni manjak od više od 10 milijuna kuna kojeg je dodatno pojasnio novi potpredsjednik kluba Tomislav Svetina:

“”Na ukupni financijski rezultat ove godine utjecala je strateška odluka kluba da svjesno uđe u rizik i ne prodaje igrače, te činjenica da smo procjenu prihoda radili na plasmanu u skupine europskog natjecanja. Nažalost nismo uspjeli u namjeri da igramo u Europi i tu je došlo do ovog operativnog minusa od desetak milijuna kuna. On će biti saniran iz pozitivnih financijskih rezultata koje smo ostvarivali prethodnih godina.”