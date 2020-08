Hrvat je ove godine bio jedan od najzalsužnijih što su Madriđani osvojili naslov španjolskog prvaka

Urugvajac Luis Suarez poručio je čelnicima kluba da želi ostati pa makar to značilo da više neće biti prvi napadač nego će priliku čekati s klupe. Reagirao je tako na izjavu predsjednika Josepa Marie Bartomeua od prije nekoliko dana kada je rekao da su da su jedini sigurni Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Clement Lenglet, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann i Ansu Fati.

Bartomeu je tako jasno dao do znanja da su svi seniori osim Messija otpisani. Klub se prema njemu spreman zahvaliti igračima poput Jordija Albe, Gerarda Piquea, Sergi Roberta, Sergija Busquetsa, Luisa Suareza, Artura Vidala, Ivana Rakitića i Samuela Umtitija.

“Pisalo se ovih dana o igračima koje je predsjednik spominjao i promjenama koje bi se mogle dogoditi ovog ljeta, ali nitko mi iz kluba nije rekao da me se žele riješiti. Ako je to ono što klub želi, onda bi najbolje bilo da mi to kažu nego da o tome čitam, jer ja želim ostati. Uvijek sam prihvaćao da budem zamjena i to mi ne bio problem jer je borba za mjesta u momčadi zdrava i ako novi trene misli da je to najbolje za mene, onda to prihvaćam”, kazao je Suarez za El Pais.

Usporedio je potom trenutačnu situaciju u Barceloni s onom u Real Madridu prošle godine, a tom je prilikom spomenuo i hrvatskog kapetana Luku Modrića.

“Lani kad su ispali od Ajaxa u Ligi prvaka govorilo se da je Kroos prošlost, željeli su umiroviti Modrića, a Ramos da je bio katastrofalan. Nakon toga pokazali su da su sjajna momčad”, poručio je Suarez.

Suarez je od dolaska iz Liverpoola 2014. godine postigao 197 pogodaka u 283 nastupa.