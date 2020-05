Iako je za njega među najboljim i dalje je na izlaznim vratima Barcelone

Prije točno dvije godine Andreas Iniesta odigrao je posljednju utakmicu za Barcelonu. Bilo je to u minimalnoj pobjedi protiv Real Sociedada. Povodom toga odgovarao je na pitanja fanova.

“Nadam se da će sezone završiti s trenutačnim poretkom, što znači da će Barca biti prvak. Puno se toga može dogoditi u 11 preostalih kola, ali nadam se da će Barca biti prvak”, kazao je Iniesta. Upitan je i tko mu je najdraži vezni igrač u La Ligi. Odlučio se na bivše suigrače.

Savršen igrač

“Puno je dobrih veznjaka u španjolskom prvenstvu, ali za mene su najbolji Sergio Busquets, Ivan Rakitić i novi dečki, Arthur Melo i Frenkie de Jong. Također dodao bih i legendarnog Santija Cazorlu”, poručio je Iniesta. Nakon toga zamoljen je da opiše koje bi osobine trebao za njega imati savršen nogometaš. “Rekao bih da bi trebao imati Messijeva ljevicu, Xavijevu desnu noga, Ramosovu tehniku igranja glavom i Ronaldovu snagu”, smatra legenda.

Pitanje o najtežem rivalu nije mogao izbjeći, no nije ga imenovao.

“U svakoj utakmici sve sam rivale jednako tretirao. Izazov svakog igrača je biti bolji od suparnika na istoj poziciji. To čini razliku na kolektivnoj razini. Tako, da tko god je bio s druge strane, gledao sam na njega jednako”, poručio je. Za kraj je rekao da je Barca s Messijem trebala osvojiti više Liga prvaka.

“Barca je na visokoj razini jer toliko dugo ima Messija. Osvojili smo četiri Lige prvaka, ali s obzirom na to kakvu smo momčad imali trebali smo ih osvojiti još više, no to je nogomet. I rivali igraju, oni su također jako dobri i najvažnije je uživati u trenutku kad osvojite trofej”, završio je.