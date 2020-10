BARCELONIN VUNDERKIND ISPISAO POVIJEST LIGE PRVAKA: Sada je jasno, Messi je dobio pravog nasljednika

Nogometaši Barcelone natjecanje u novoj sezoni otvorili su velikom pobjedom od 5:1 nad mađarskim Ferencvarošom.

MAN. UNITED OTVORIO LP VELIKOM POBJEDOM NAD PSG-OM: Sevilla s Rakitićem osvojila bod kod Chelseaja, Barca razbila Dinamove krvnike

Za Barcu su strijelci bili Messi (27-11m), Fati (42), Coutinho (52), Pedri (82) i Dembele (89), a za Ferencvaroš Kharatin (69).

Strijelac drugog pogotka za Barcu, Ansu Fati, upisao se u utorak u povijest Lige prvaka jer je taj 17-godišnjak postao prvi igrač koji je uspio postići dva gola u LP prije svojeg 18. rođendana.

17-year-old Ansu Fati

The latest young star in the Champions League 🌟 pic.twitter.com/jifdC8te6u

— B/R Football (@brfootball) October 20, 2020