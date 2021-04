Nogometaši Atletico Madrida posve su zakomplicirali borbu za naslov prvaka nakon što su u susretu 33. kola na gostovanju izgubili od Athletic Bilbaoa sa 1-2.

Athletic Bilbao je poveo u osmoj minuti golom Alexa Berenguera (8), izjednačio je Stefan Savić u 77. minuti, a pobjedu baskijskom sastavu donio je Inigo Martinez u 86. minuti. Šime Vrsaljko i Ivo Grbić nisu nastupili za goste.

Four teams now within three points at top of La Liga – Barca can go top on their own if they win game in hand v Granada on Thurs.

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) April 25, 2021