BARCELONI JE POTREBNO 124 MILIJUNA EURA: Način na koji ih želi zaraditi se neće svidjeti Ivanu Rakitiću

Priču je objavio ugledni američki sportski medij ESPN

Aktualni španjolski prvak Barcelona mora zaraditi 124 milijuna eura prodajom igrača do kraja lipnja sljedeće godine kako ne bi riskirala svoju financijsku stabilnost objavio je u utorak američki ESPN.

Navodi se kako u Barceloni taj novac namjeravaju dobiti prodajom Brazilca Philippea Coutinha, koji je trenutno na posudbi u njemačkom Bayernu, i hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića.

Novac za sigurnost čelnika

Iznos od 124 milijuna od prodaje igrača u Barceloni moraju zaraditi kako bi izbjegli ulazak u “crveno” te bi u tom slučaju članovi kluba mogli smijeniti odbor.

Coutinho u ugovoru o posudbi u Bayernu ima otkupnu klauzulu od 120 milijuna eura, a već se pisalo kako će je Bavarci i iskoristiti nakon ove sezone.

Problematičan odnos s trenerom

Što se tiče Rakitića, on se ovog ljeta povezivao s transferom u francuski Paris Saint Germain i engleski Manchester United, no to se nije ostvarilo, a ove sezone ima poprilično loš status u Barceloni, momčadi u kojoj je donedavno bio neizostavni član početnog sastava.

Ove sezone hrvatski reprezentativac je samo jedan put bio u početnom sastavu Barce i navodno se iz tog razloga odnos između njega i trenera Ernesta Valverdea nepovratno pogoršao.