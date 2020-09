Nogometaši Barcelone pobijedili su Villarreal sa 4-0 (4-0) u svom prvom nastupu u novoj sezoni španjolskog prvenstva i na premijeri novog trenera Ronalda Koemana.

Odluka o pobjedniku pala je u prvom poluvremenu, kad je Barcelona postigla sva četiri pogotka. Prva dva gola postigao je 17-godišnji Anssu Fati, u 15. minuti na povratnu loptu Jordija Albe, a u 19. minuti na dodavanje Philippea Coutinha.

🐐 – Lionel Messi (+1) and Cristiano Ronaldo are the only players to score a goal in one of Europe's top five leagues in each of the last 1️⃣7️⃣ seasons (all seasons since 2004/05, includes 2020/21). #BarçaVillarreal #RomaJuve

