Vatreni je jasno rekao koja je njegova želja

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić poručio je u ponedjeljak da ne želi biti Barcelonina “vreća krumpira za trgovanje” kada se otvori tržište, te da se i dalje nada ostanku u klubu do kraja ugovora u ljeto 2021. godine.

“Ne samo sada, nego se moje ime povezuje s raznim klubovima već zadnje dvije godine. Kao što sam uvijek govorio, Barcelona je za mene perfektno mjesto. Ja želim uživati ovdje i pomagati ekipi”, rekao je 32-godišnji vezni igrač u razgovoru za novine Mundo Deportivo.

“Razumijem situaciju, no ja nisam vreća krumpira kojom se trguje. Sa mnom se uvijek može razgovarati, ali prije svega želim biti ondje gdje me žele, poštuju i gdje sam potreban, i ondje gdje ćemo se obitelj i ja ugodno osjećati. Bude li to ovdje, bit ću presretan, bude li drugdje, bit će to mjesto o kojem ću ja odlučiti, a ne netko drugi. Takvo ponašanje mi se nije svidjelo i ljudima u klubu je to posve jasno”, zaključio je Rakitić.

Još manja minutaža

Dva dana nakon tog intervjua isti list navodi da je klub dao do znanja Vatrenom da će njegova uloga u momčadi biti minimalizirana od krajnjih granica ostane li na Camp Nou do isteka ugovora za godinu dana. Također, navode da ga Barca ne namjerava poslati an posudbu.

“Rakitić je 2014. stigao za 18 milijuna eura. Klub ga sada želi prodati i nešto zaraditi. Već su ga htjeli prodati nekoliko puta (Juve i PSG), ali je Hrvat odlučio ostati. Znajući sve ovo u Barceloni su svjesni da neki klubovi žele iskoristiti situaciju ako bi ga pokušali dovesti na posudbu, a to klub svim silama nastoji izbjeći”, navodi Mundo.

“Na Camp Nou znaju da ga Sevilla želi natrag i da bi igrač bio time oduševljen, ali još nisu poslali ponudu. Barcelona želi uštedjeti na njegovoj visokoj plaći i naplatiti transfer”, završava tekst.

Ne treba zaboraviti da će zbog krize izazvanom pandemijom koronavirusa klubovi vagati svaku kunu pa je teško očekivati da će Barca dobiti neki značajniji novac kao što su mogli lani kada ga je Juve lovio. Četrdeset milijuna sada mogu zaboraviti, a što se tiče Seville, njima je Vatreni preskup. Em zbog odštete, em zbog plaće. Izglednije je da će pričekati da u istekne ugovor pa da krenu zbog njega. No, to su sada samo teorije i treba pričekati prijelazni rok.