Eibar je poveo golom Kikea, a izjednačio je Dembele u 67. minuti

Nogometaši Eibara priredili su iznenađenje odigravši u susretu 16. kola španjolskog prvenstva na Camp Nou 1-1 protiv Barcelone koja je igrala bez Lionela Messija.

BILIĆEV NASLJEDNIK DOŽIVIO PRAVI DEBAKL: Leeds napunio mrežu West Broma, Topnici stigli do druge uzastopne pobjede

Messi je propustio zadnju utakmicu Barcelone ove godine nakon što mu je klub dopustio da produlji odmor u Argentini.

Kako pišu španjolski mediji, Argentinac je u Rosariju gdje ljetuje s obitelji. Messi je počeo 17 od 20 Barceloninih utakmica ove sezone u svim natjecanjima i s deset pogodaka vodeći je strijelac u momčadi.

Promašen penal

Bez njega, Katalonci nisu uspjeli slomiti jednog od davljenika odigravši skromnih 1-1.

Barca je mogla do prednosti već u osmoj minuti, no Martin Braithwaite je promašio kazneni udarac pucajući pored gola. Braithwaite je u 25. minuti zatresao suparničku mrežu, no njegov je pogodak poništen zbog zaleđa nakon video pregleda.

Pritisak u završnici

Domaćin je u prvom poluvremenu uputio svega četiri udarca, od kojih samo jedan u okvir gola, što je najmanje u prvom poluvremenu na Camp Nouu ove sezone u svim natjecanjima.

Gosti su poveli u 58. minuti preko Kikea, a izjednačio je Ousmane Dembele u 67. minuti. U preostalom vremenu Barca je jurila pobjedu, ali nije uspjela zabiti i drugi gol.