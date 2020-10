Devetnaestogodišnji španjolski Branič Eric Garcia trenutno je član engleskog viceprvaka Manchester Cityja, u koji je stigao 2017. iz Barcelone i predviđalo mu se da će biti dugoročno rješenje za obranu Građana.

TAKO TO RADE U MANCHESTER CITYJU: Nakon nezapamćenog debakla istresli ogroman novac i Guardioli doveli novo pojačanje

No, stvari se nisu razvijale po polanu i Garcia je od tada samo 14 puta zaigrao za Cit u Premierligu i sada bi se mogao vratiti u Barcu.

Katalonci su već uspostavili kontakt sa Cityjem oko tog transfera i talijanski novinar Nicolo Schira objavio je kako su pregovori u završnoj fazi i da je Garcia već pristao na petogodišnji ugovor s Barcom.

#Barça are pushing to sign Eric #Garcia from #ManchesterCity . Advanced talks. The centre-back has already agreed personal terms for 5-year contract. #transfers #FCB #MCFC

City je nedavno u svoje redove doveo portugalskog braniča Rúbena Diasa, za kojega su platili vrtoglavih 68 milijuna eura i kao dio posla u portugalski klub poslali svojeg braniča Nicolása Otamendija, pa za Garciju na Etihadu više nema mjesta i morat će u svojem starom klubu pokazati zašto ga se smatra jednim od najtalentiranijih braniča u Europi.

❗️ Barcelona have intensified contacts with Manchester City for Eric García and there's optimism a deal can be struck. Barça will improve their economic effort to sign the player. [@tjuanmarti] pic.twitter.com/0gEcD4TXQQ

