BARCELONA JEDVA POBIJEDILA DRUGOLIGAŠA: Katalonci se namučili za četvrtfinale, Messi stigao do impresivnog rekorda

Nogometaši Barcelone i Seville izborili su četvrtfinale španjolskog Kupa kralja u srijedu, a gol za Sevillu polučio je Ivan Rakitić.

[VIDEO] FANTASTIČAN POGODAK IVANA RAKITIĆA: Rijetkim igračima bi ovako nešto palo na pamet

Sevilla je kod kuće s 3-0 nadigrala Valenciju, a zadnji gol za Andalužane postigao je Rakitić.

Barcelona je jedva prošla gostovanje kod drugoligaša Raya Vallecana s 2-1, te je malo nedostajalo da doživi sudbinu Atletica i Reala, koji su ispali od nižerazrednih momčadi.

15 – Lionel Messi 🇦🇷 has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO

— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021