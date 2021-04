BARCELONA JEDVA JEDVICE SLOMILA DAVLJENIKA: Zabili im duboko u sudačkoj nadoknadi, a pogledajte im statistiku

Barca je dugo lomila Valladolid i tek je u posljednjim trenucima susreta stigla do pobjede

Nogometaši Barcelona ostvarili su važnu pobjedu u borbi za naslov prvaka nakon što su golom Ousmanea Dembelea u sudačkoj nadoknadi slomili Real Valladolid sa 1-0.

Barca je dugo lomila Valladolid i tek je u posljednjim trenucima susreta stigla do pobjede kojom se približila vodećem Atletico Madridu na svega bod zaostatka.

Katalonci su imali 68 posto posjeda lopte, uputili su čak 25 udaraca prema suparničkim vratima pri čemu je deset udaraca išlo u okvir gola. Na koncu je presudio pogodak Dembelea u 90. minuti.

Prvu priliku na utakmici imali su gosti u 9. minuti, no Kenan Kodro je pogodio prečku. Uzvratio je Lionel Messi sjajnom prilikom u 41. minuti, no njegov udarac je blokirao obrambeni igrač. Tri minute kasnije Pedri je odlično pucao, no gostujući vratar Jordi Masip je skrenuo loptu u stativu.

U 59. i 60. minuti lijepe prilike za Barcu imali su Ousmane Dembele i Antoine Griezmann, ali nije bilo promjene rezultata. U 63. minuti gosti su tražili kazneni udarac, činilo se kako je Jordi Alba igrao rukom u kaznenom prostoru, no sudac je nakon provjere sporne situacije pokazao kako nema kaznenog udarca.

Deset minuta prije kraja dogodio se možda i ključni trenutak, Valladolid je ostao s igračem manje, nakon što je Oscar Plano “pocrvenio” zbog svog starta. Barca je u nastavku jurnula po pobjedu i uspjela je zabiti u posljednjim trenucima.

Atletico Madrid i dalje vodi na ljestvici sa 66 bodova, no Barca sada ima bod manje. Real Madrid je treći sa 63 boda.