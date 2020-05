BARCELONA VEĆ SVE DOGOVORILA SA ZVIJEZDOM JUVENTUSA? Talijani najavljuju veliku razmjenu u koju je uključen i Rakitić

Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić u sljedećem prijelaznom roku mogao bi napustiti redove talijanskog prvaka Juventusa. Prema pisanju Gazzette dello Sport, on je pristao na transfer u Barcelonu, a sada klubovi moraju dogovoriti kako će taj transfer izgledati.

ŠPANJOLCI OTKRILI ZAŠTO SU MESSI I DRUŠTVO PREKO NOĆI ODBACILI RAKITIĆA: ‘To što je napravio, nije se nikome svidjelo’

Naime, Juve bi htio iskoristiti tu priliku za dovođenje Arthura Mela iz Barce, koji je velika želja trenera Maurizija Sarrija, no Katalonci ga ne žele pustiti i u priču žele uključiti dokapetana Vatrenih Ivana Rakitića ili Čileanca Artura Vidala.

Pjanic has already given a 'yes' and has an agreement with Barça while Juve wants Arthur, but the Catalans are offering Rakitic or Vidal

🔴 Both Arthur and Pjanic are valued at €60 million so it would be a capital gain for both clubs . pic.twitter.com/NOYM8HB8zv

— 0235374084 (@fJ8W60m9EYQc85F) May 8, 2020