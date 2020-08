BARCELONA JE VEĆ JEDNOM PRIMILA OSAM GOLOVA, ALI BILO JE TO JAKO DAVNO: Bayern velikom pobjedom ušao u povijest

Barcelona je u četvrtak ispala iz Lige prvaka nakon katastrofalnog poraza od Bayern Munchena, koji je slavio rezultatom 8:2.

‘MI SMO SE BAŠ ZABAVILI’: Ikona Bayerna nakon utakmice rekla nešto što će jako zaboljeti igrače Barcelone

To je bio najteži poraz katalonskog kluba ikada u Ligi prvaka, ali i povod nogometnim kroničarima da se pozabave najuvjerljivijim porazima Barce u povijesti.

ŠPANJOLSKI MEDIJI BEZ MILOSTI ZA BARCELONU NAKON POVIJESNE BLAMAŽE: Najavljuju se velike promjene u klubu, jasno je koja je prva

Ubrzo je na površinu isplivala informacija da je katalonski gigant već jednom primio osam golova, ali to je bilo jako davno, 1946. godine u utakmici Kupa kraja protiv Seville koja je pobijedila još uvjerljivije, s 8:0.

8 – Barcelona conceded eight goals in a game for the first time since losing 8-0 to Sevilla in the Copa Last 16 in 1946. Curtains. #UCL pic.twitter.com/q4L9fR9v6x

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 14, 2020