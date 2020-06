BARCELONA JE SVE DOGOVORILA S MESSIJEVIM IDEALNIM SUIGRAČEM? No, posao bi vrlo lagano mogao propasti zbog jedne stvari

Dvadesetdvogodišnji argentinski napadač i član talijanskog velikana Intera Lautaro Martinez glavna je meta španjolskog giganta Barcelone u nadolazećem prijelaznom roku, a u utorak je tamošnji list Sport objavio kako je Argentinac dogovorio svoj transfer u Kataloniju.

NA POMOLU PRVI VELIKI TRANSFER BARCE OVOG LJETA: Katalonci sve dogovorili sa Suarezovim nasljednikom, ali postoji kvaka

Prema informacijama Sporta, Martinez je s Barcelonom dogovorio petogodišnji ugovor vrijedan 12 milijuna eura uz neke bonuse.

No, u svemu postoji jedan veliki problem – Inter za svojeg “dragulja” traži 111 milijuna eura, koliko iznosi otkupna klauzula u njegovom ugovoru, što Barcelona, koja se na lazi u financijskim problemima, ne može platiti.

NOGOMETAŠ NA KOJEMU IZNZISTIRA MESSI IPAK NEĆE DOĆI U BARCELONU? Talijani postavili cijenu za svojeg dragulja i ona je jako visoka

Barca je u posao s Interom namjeravala uključiti i neke igrače pa s tim smanjiti iznos potencijalnog transfera, no u talijanskom klubu pristaju samo na novac.

Direktor Nerazzurra Piero Ausilio prije nekoliko dana javno je govorio o Martinezu i oko njegovog transfera poslao beskompromisnu poruku:

Lautaro Martínez has no doubts over a move to Barcelona. He wants to come no matter what. Sportswise, there's not greater challenge than playing with Messi and economically he would go from earning 2.7 million euros to 7.5 million euros a season at the Camp Nou. [md] pic.twitter.com/F4tKPccEnH

“Puno nas je klubova kontaktiralo oko Lautara, a najviše Barcelona, i jedini način da on otiđe iz kluba je plaćanjem odštetne klauzule.”

Podsjetimo, na Martinezovom dolasku u Barcelonu inzistira glavni igrač tog kluba Lionel Messi koji je to javno potvrdio.

Not to forget the quality of lautaro and admiration he is getting from legends and football experts even Messi said it but i see people go against that and even call him Messi's friend or barca is only going for him just because he plays with Messi for Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/CfFK5F1qho

— Sal (@salbaaee) May 28, 2020