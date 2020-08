Marca piše da ovaj potez najbolje pokazuje koliko se predsjednik Barcelone pogubio

U španjolskom velikanu Barceloni vlada veliki kaos. Nakon katastrofalno loše sezone u kojoj nije uspjela obraniti naslov prvaka Španjolske i doživjela najgori poraz u povijesti u Ligi prvaka, čak 2:8 protiv Bayerna, Barca je promijenila trenera – umjesto Quiquea Setiena na klupu je stigao Ronald Koeman i tada je uslijedio novi šok.

Najveća zvijezda i kapetan Barce te ponajbolji igrač na svijetu Lionel Messi je u utorak obavijestio čelnike kluba da želi otići. Prema pisanju španjolskih medija, Messi se odlučio na rastanak s Barcelonom nakon razgovora s novim trenerom Koemanom, koji ga je jako razočarao.

Zamjena ‘promašaja’

Nakon Messijeve odluke u Barci je nastalo pravo rasulo, a madridski list Marca u petak je objavio priču koja to jako dobro pokazuje. U njoj stoji da su Katalonci ponudili madridskom Atleticu suludu razmjenu u kojoj bi sudjelovao njihov promašaj Antoine Griezmann koji je upravo iz Atletica stigao u Barcu prošlog ljeta za 120 milijuna eura, ali na Camp nou nije uspio opravdati očekivanja.

Za uzvrat Katalonci žele talentiranog 20-godišnjeg Portugaca Joaoa Felixa, koji je u Atletico stigao nakon Griezmannovog odlaska u Barcu za rekordnih 126 milijuna eura, ali niti on nije u potpunosti opravdao očekivanja.

Marca javlja da je Barcin predsjednik Josep Bartomeu to Atleticu ponudio nakon katastrofalnog poraza od Bayerna, prije no što je Messi zatražio odlazak, no da to svejedno pokazuje koliko se čelnik katalonskog kluba pogubio.

“Bartomeua na ovaj potez tjera teška financijska situacija u klubu i činjenica da klubu na plaće igrača odlazi čak 81 posto budžeta, ali to nije opravdanje za Bartomeua i pokazuje koliko se on pogubio. Bartomeu ne poznaje osnove ovog posla jer se ne može mijenjati Giezmanna, koji ima 29 godina i zarađuje 21 milijun eura po godini za igrača od 20 godina s plaćom od 3,5 milijuna. A on je Atleticu ponudio izravnu zamjenu igrača, ‘jedan prema jedan’. Gil Marinu (predsjednik Atletica op.a.) mu je odbio taj prijedlog nakon samo pola sekunde jer Felixa smatra igračem na kojem će graditi budućnost Atletica”, piše Marca u tekstu s naslovom “Nemoguća zamjena”.

Marca još navodi da bi predsjednik Atletica prihvatio dolazak Griezmanna, ali samo u poslu u kojem bi Barci uz odštetu poslao Thomasa Lemara ili Diega Costu.