Bivši predsjednik Barcelone Joan Laporta, koji je jedan od kandidata za tu funkciju u siječanjskim izborima, progovorio je o najboljem igraču u povijesti kluba Lionelu Messiju. U razgovoru za ESPN poručio je kako će mu jedan od prvih poteza ako pobijedi na izborima 24. idućeg mjeseca biti nagovoriti Messija da potpiše novi ugovor. Aktualni mu istječe na kraju sezone pa već u siječnju može pregovarati s drugim klubovima.

“Siguran sam da Messi želi ostati. Sve će ovisiti o ponudi novog predsjednika. Mora vidjeti da će momčad opet biti snažna i konkurirati za naslov u Ligi prvaka. Klub mu je više puta lagao, a povrh toga, stvari nisu išle u željenom smjeru. On još uvijek želi biti uspješan i osvajati trofeje”, rekao je Laporta za ESPN.

“Messi ne može prihvatiti da drugi klubovi osvajaju Ligu prvaka, a Barca s njim, najboljim u povijesti, nema dovoljno jaku momčad kako bi je osvojili”, poručio je.

Za vrijeme njegove vladavine klubom Messi je izborio mjesto u prvoj momčadi i pod Pepom Guardiolom osvojio dvije Lige prvaka.

Joan Laporta: "Messi always tells me that I have never lied to him. Everything that I have promised, he has gotten. That has not been the case in recent years. He constantly has been getting manipulated and lied to, or blamed for some decisions he did not take. This will change." pic.twitter.com/LELrPPS0Aq

