Devetnaestogodišnji španjolski branič Eric García prvi je igrač kojeg će Barcelona pokušati dovesti u zimskom prijelaznom roku, javlja katalonski list Sport.

BARCELONA PLANIRA VELIKI ŠOPING: Otkriveno koga žele dovesti, ovo će oduševiti njihove navijače

Garcia je član engleskog Manchester Cityja, u kojeg je stigao 2017. godine upravo iz Barcelone kao 16-godišnjak za odštetu manju od dva milijuna eura.

Barcelona will make a renewed attempt to sign 19-year-old Manchester City defender Eric Garcia in the January transfer window. (ESPN) pic.twitter.com/tS0NkqVe91

— Transfer News Central (@TransferNewsCen) October 31, 2020