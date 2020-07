BARCELONA IMA NOVOG TRENERA, ŠESTOG U ZADNJIH PET GODINA: Slavni stručnjak preuzeo katalonsku momčad

Litavski stručnjak Šarunas Jasikevičius (44) izabran je za novog trenera španjolskog košarkaškog velikana Barcelone.

Jasikevičius će na klupi Barcelone naslijediti Svetislava Pešića koji je u srijedu dobio otkaz nakon što je Barca izgubila naslov prvaka Španjolske od Baskonije.

