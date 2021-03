Barcelona je potvrdila – Joan Laporta novi je predsjednik. Riječ je o čovjeku koji je već bio u ovoj ulozi od 2003. do 2010 kada je Barcelona dominirala svjetskim nogometom. Do pobjede je ovaj pust stigao s 54,28 % osvojenih glasova, ispred Victora Fonta (29,995) i Tonija Freixa (8,58%).

Prvi zadatak novog predsjednika bit će potpisivanje novog ugovora s Lionelom Messijem, koji je lani bio na izlaznim vrata Camp Noa i kojem aktualni ugovor istječe na kraju sezone.

🎙 Joan Laporta: "Johan Cruyff is an inspiration to us." pic.twitter.com/fma5TKNU4Q

“Prije 20 godina dječak pod imenom Leo Messi debitirao je za Barcelonu. On je najbolji u povijesti i na svijetu. Leo voli Barcelonu. Došao je na glasovanje sa sinom. To je znakovito i nadam se da će ga ovo ohrabriti da ostane”, kazao je Laporta.

🎙 Joan Laporta: "The fact that the best player in the world came to vote today, along with his son, is proof that Leo #Messi loves Barça." pic.twitter.com/plnEpSAlfu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021