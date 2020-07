BARCELONA ARSENALU ZA MLADU ZVIJEZDU NUDI RAKITIĆA I VIDALA: Navijači Topnika ‘popljuvali’ Vatrenog; ‘Ne treba nam taj penzioner…’

Španjolski gigant Barcelona u nadolazećem prijelaznom roku želi dovesti talentiranog 21-godišnjeg Francuza Mattea Guendouzija iz engleskog Arsenala i Topnicima je ponudila zamjenu u kojoj će u London stići njihovi igrači, 32-godišnji Hrvat Ivan Rakitić i 33-godišnji Čileanac Arturo Vidal, javlja Foot Mercato.

ARSENAL STIGAO DO SENZACIJE U FA KUPU: Topnici srušili moćni Pepov stroj i izborili veliko finale

Barca je ponudila razmjenu igrača jer je taj klub teško pogodila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa i Katalonci nemaju novca za kupovinu pojačanja.

S druge strane, Guendouzi se nalazi u nemilosti trenera Arsenala Mikela Artete nakon njegovog incidenta kada je vrijeđao igrače druge momčadi u utakmici protiv Brightona te su se pojavile priče da ga se klub želi riješiti.

Arsenalovi navijači loše su prihvatili tu vijest o dolasku Vidala i Rakitića te odlsku mladog Francuza, a svoje su nezadovoljstvo jasno iskazali na društvenim mrežama.

Neke od takvih njihovih objava su:

“Ako dovedemo Rakitića i Vidala, razapet ću Arsenalovu upravu”

“Vidal i Rakitić su bili vrhunski igrači, ali imaju 33 i 32 godine i velike plaće. Tu nema budućnosti”

“Rakitić + Vidal = 2 penzionera s velikim ugovorima. Ne hvala”

If we take Vidal and Rakitic I’m going to crucify the Arsenal board

No way have Barcelona offered Rakitic and Vidal both to Arsenal in a swap for Guendouzi? Bro, tell me you aren't serious.

— AB (@abhiz30) July 26, 2020