U utrci za najboljeg strijelca prvenstva ima dva gola više od Benzeme

Nogometaši Barcelone pobijedili su kao gosti Alaves s uvjerljivih 5-0 (3-0) u prvoj utakmici posljednjeg, 38. kola španjolskog prvenstva, koja nije imala nikakvu rezultatsku važnost ni za jednu momčad. Barceloni ništa nije moglo donijeti pomak s drugog mjesta, a Alaves je u prethodnom kolu osigurao opstanak u Primeri.

Messi on TV "I always say I'm not that fussed about personal prizes. Seventh pichichi would be a lot sweeter if came with the LaLiga title." — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) July 19, 2020

Fati je u 24. minuti načeo mrežu domaće momčadi nakon ubačaja Lea Messija. Deset minuta poslije kapetan Barcelone je postigao pogodak za 2-0 na asistenciju Puiga, a u 44. minuti je Luis Suarez nakon sjajne akcije povisio na 3-0. U 57. minuti je Nelson Semedo pogodio za 4-0, a po drugi put se u ulozi asistenta našao Puig. U 75. minuti je Leo Messi postigao svoj drugi pogodak, a drugu asistenciju na utakmici upisao je i Jordi Alba.

Messi is now the first player to reach 1000 goal contributions (on record) in official matches! #Messi1000 #GOAT pic.twitter.com/duekhG6PEF — Mohamed Hussein (@MHussein_FCB) July 19, 2020

Ivan Rakitić nije bio u Barceloninom sastavu zbog žutih kartona.

Barcelona je završila sezonu sa 82 boda i na drugom mjestu, dok je Alaves sa 39 bodova ostao u elitnom razredu.

MILESTONE ! Messi score 703 goals & make 297 assists = 1000 goals + assists in his career.#Messi1000 pic.twitter.com/pQHQM76uuQ — Barca Galaxy (@barcagalaxy) July 19, 2020

Primeru sigurno napuštaju Espanyol i Mallorca, a pridružit će im se Leganes ili Celta Vigo. Leganes od 21 sat dočekuje novog prvaka Real Madrida, a Celta Vigo gostuje kod Espanyola. Leganes za spas mora tražiti pobjedu i nadati se da Celta neće slaviti u Barceloni.

Zanimljiva je i borba za Europsku ligu za koju uz sigurni, petoplasirani Villarreal (57 bodova) konkuriraju Real Sociedad (55), Getafe (54), Valencia (53) i Granada (53).