Nogometaši Barcelone slavili su u 23. kolu Primere kod kuće protiv Alavesa s 5-1.

Barcelona je u vodstvo doveo Trincao golom u 29. minuti, a na isteku poluvremena na 2-0 je povećao Lionel Messi. U 57. minuti je grešku obrane Barcelone kaznio Luis Rioja, ali su potom Trincao (74) , Messi (75) strašnom golčinom s oko 25 metara i Junior Firpo (80) osigurali pobjedu Kataloncima.

It was just another day in the office for Lionel Messi against Alavés tonight:

Barcelona je sada druga s 46 bodova, koliko ima i trećeplasirani Real, dok Atletico vodi s osam bodova više.

Ranije je četvrtouvrštena Sevilla pobijedila kod kuće Huescu s 1-0 golom Munira El Haddadia u 57. minuti.

4 – Lionel Messi 🇦🇷 has scored four goals from outside box vs Alavés, more than vs any other opponent in all competitions since the Basque team promoted Primera División (since 2016/17 season). Telescope@FCBarcelona #BarcaAlaves #Messi pic.twitter.com/eG2yNSopCL

— OptaJose (@OptaJose) February 13, 2021