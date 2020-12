Hrvatski košarkaški reprezentativac Krunoslav Simon ubacio je 16 koševa u domaćoj pobjedi njegovog Anadolu Efesa 86-79 nad Barcelonom u utakmici 16. kola Eurolige odigranoj u utorak u Istanbulu.

Tursku momčad je do pobjede predvodio turski reprezentativac Shane Larkin s 23 koša, osam asistencija i sedam skokova. Vasilije Micić je ubacio 17 poena uz pet asistencija.

Kod Barcelone je najbolji bio Nikola Mirotić s 18 koševa. s ove utakmice dolazi jedna zanimljiva vijest. Kako javlja Eurohoops Barcelona je odlučila kazniti Thomas Heurtel tako što ga je ostavila u Istanbulu. Nisu mu dopustili da se ukrca s ostatkom momčadi u zrakoplov i vrati se u Španjolsku.

Barcelona punished their 🏀 player by not letting him return to Spain with the team after a game & instead left him in Turkey because despite forcing him to leave the club, they got pissed when they found out he was in talks with Real Madrid. #MésQueUnClub https://t.co/U9LNrkUW6a

