BARCA SPREMA MANEVAR KOJI BI MOGAO ODLUČITI O RAKITIĆEVOJ SUDBINI: Dogodi li se to, Vatrenom se loše piše

Poznato je da je Valverde njegov veliki zagovaratelj

Do prije tjedan dana sve je bilo savršeno u životu Erenesta Valverde. Barcelona je osigurala naslov španjolskog prvaka i finale Kupa kralja, razbili su Liverpool na Camp Nou i bili su na korak do finala Lige prvaka. Nitko nije dovodio u pitanje njegovu sudbinu na klupi katalonskog diva. Novi ugovor je potpisao u veljači što mu je osiguralo mir. Međutim, sve se promijenilo u utorak. Barca je sramotno izgubila na Anfieldu i odmah su krenule kritike na račun španjolskog stručnjaka.

Marca navodi da su u Barceloni spremni na sve i da je Valveredeova budućnosti za sada nepoznata. Pišu kako vodstvo kluba ništa neće poduzimati dok se ne odigra finale Kupa kralja.

Sramotna ispadanja

“Ovo je druga godina zaredom da su prerano ispali iz Lige prvaka i to na sramotan način. Valverde je izgubio potporu brojnih ljudi s vrha, a još gore, i u svlačionici. Nitko ne govori o podršci jer nitko ne želi dati lažno obećanje da će biti na klupi i poslije ljeta iako mu ugovor vrijedi do lipnja 2020. “, piše Marca.

Ističu da se situacija analizira te da se već barata imenima. Erik ten Hag i Ronald Koeman navodno su opcije, ali treba vidjeti kako će se rasplesti situacija oko Valverdea.

Ode li to će biti težak udarac za Ivana Rakitića jer je aktualni trener njegov najveći zagovaratelj. U više navrata je napomenuto da slaže početnu sastav po formuli Hrvat i desetorica ostali. S obzirom na to da mu Barca odbija poboljšati ugovor odlaskom Valverdea izgubio bi potporu, a to bi moglo značiti i konačan rastanak od Camp Noua.