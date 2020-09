Ivan Rakitić više nije igrač Barcelone, sljedeće sezone igrat će u Sevilli, objavio je katalonski klub na svojim službenim stranicama. Barcelona je za njega dobila odmah 1,5 milijuna eura, dok će još 9 milijuna dobiti kroz varijable. Sevilla je objavila da je Rakitić s njima potpisao ugovor na četiri godine, što znači da bi tamo trebao ostati do lipnja 2024. godine.

BARCELONA SE OPROSTILA OD RAKITIĆA: Objavili koliko će dobiti za njega i poslali mu dirljivu poruku

Povodom transfera Barcelona je objavila video posvećen hrvatskom maestru.

“Uvijek ćeš biti dio naše povijesti. Ove trenutke nikada nećemo zaboraviti. Hvala ti puno sretno!”

🙌 These moments, we shall never forget!

💙❤️ Thank you, @ivanrakitic pic.twitter.com/qAzdZHbhno

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020