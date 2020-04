Ranije je bilo govora da mu je jedina želja povratak u Sevillu

Španjolski nogometni prvak Barcelona spreman je prodati hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića (32) izvijestile su početkom tjedna španjolske sportske novine Marca.

“Kako stvari stoje, nogometno tržište će na ljeto biti označeno nesigurnošću, no Ivan Rakitić je jedan od igrača koji figurira kao raspoloživ za transfer u knjižici uprave Barcelone. To je bio tijekom protekla dva prijelazna roka i to nastavlja biti, posebno jer će mu na ljeto ostati još godina dana ugovora s klubom“, piše Marca.

“Barcelona se nada na njemu zaraditi oko 20 milijuna eura iduće ljeto”, dodao je taj medij. To je otprilike cijena po kojoj ga je 2014. godine bila dovela iz Seville.

Engleski Express ističe pak kako je ovo velika prilika za Manchester United koji već neko vrijeme prati igrača, ali napominju kako nisu sami u otme jer ga žele i klubovi iz Španjolske, Italije i Francuske.

“Solskjaeru je prioritet dovesti još jednog središnjeg veznjaka ovog ljeta iako je u siječnju doveo Brunu Fernandesa. United se raspitivao za Rakitića i prije dolaska Portugalca i sada bi mogli poslati ponudu Barceloni”, piše Express.

“Ako ga United kupi, veteran bi u svlačionicu donio pobjednički mentalitet mladoj momčadi jer je osvojio brojne trofeje uključujući četiri španjolska prvenstva i Ligu prvaka”, završava teks.