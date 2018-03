BARCA OSVOJILA KATALONSKI SUPERKUP: Espayol pao nakon penala, panenka i bizarna scena obilježila raspucavanja

Među igračima koji su dobili poštedu bio je i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Nogometaši Barcelone osvojili su katalonski Superkup nakon što su u finalu u Lleidi pobijedili gradskog suparnika Espanyol 4-2 nakon izvođenja jedanaesteraca.

Tijekom 90 minuta igre nije bilo golova pa je pitanje pobjednika razriješeno kaznenim udarcima. Za Barcu su zabili Paco Alcacer, Sergi Palencia, Fernando Mina i Abel Ruiz, dok su kod Espanyola bili precizni Alejandro Lopez i Mario Hermoso. Barcelona je nastupila u B sastavu bez glavnih igrača koji su dobili odmor. Među igračima koji su dobili poštedu bio je i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Katalonski Superkup igra se od 2014. godine i to svake dvije godine, pa je ovo bilo treće izdanje. U finalu se sastaju dvije najbolje plasirane katalonske momčadi u španjolskom prvenstvu, a to su do sada bile Barcelona i Espanyol. Ove sezone u Primeri odlično gura Girona koja se nalazi na sedmom mjestu, dok je Espanyol na 15. poziciji.

U prvoj sezoni slavila je Barcelona, dok je 2016. katalonski Superkup osvojio Espanyol.