BARAKUDE U UTORAK IGRAJU ČETVRTFINALE SVJETSKOG PRVENSTVA: ‘To je možda i najteža utakmica na turniru’

Utakmica čiji rezultat ima ključnu ulogu

Napokon smo dočekali ono najzanimljivije i najvažnije, ono za što smo se pripremali cijelo ljeto i više nemamo pravo na pogrešku, kazao je vratar hrvatske vaterpolske reprezentacije Marko Bijač.

U utorak u 8:30 sati po hrvatskom vremenu, Hrvatska će igrati četvrtfinalni ogled s Nijemcima. Odlučujuća je to utakmica s kojom počinje “knock–out” faza natjecanja, koja će “Barakudama” otvoriti ili zatvoriti vrata koja vode prema borbi za medalje i obrani titule svjetskih prvaka.

“Mislim da smo pripremu utakmice kao i dosadašnji dio turnira odradili na vrhunskom nivou, tako da nema straha od loše igre i podbačaja. Ukoliko se budemo držali onoga što smo trenirali, vjerujem da rezultat neće izostati”, kazao je Bijač.

Hrvatska reprezentacija je upravo sa Nijemcima održala pripreme u Šibeniku uoči odlaska u Južnu Koreju.

‘Nema straha’

“Tada još niti mi niti oni nismo bili još na ovom sadašnjem nivou, njima je falilo nekoliko igrača, nije bilo niti većeg uloga. Sada je jedna sasvim drugačija situacija i utakmica u kojoj oboje krećemo s 0-0. Nijemci su do sada na turniru pokazali da imaju kvalitetu igrati s najboljim ekipama. No vjerujem u nas i našu kvalitetu. Ipak, sigurno nisu bezopasni. A ulog je ogroman. Četvrtfinale je možda i najteža utakmica na turniru. Vodi te ili u borbu za medalje, ili ono što nitko ne voli igrati – od 5. do 8. mjesta. No prošli smo već puno takvih utakmica i vjerujem da smo spremni, nema straha. Moramo pružit ono što smo do sada pružali i vjerujem da tada rezultat neće izostati”, zaključio je Bijač.

U preostala tri četvrtfinala igrat će Srbija sa Španjolskom, Mađari uskaču u bazen protiv Australije dok Talijane očekuju Grci.