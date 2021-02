BARAKUDE SE VRATILE KUĆI S VIZOM ZA TOKIO: Izbornik prokomentrao težak ždrijeb; ‘Sada je jedna stvar najvažnija’

Vaterpolisti su se poprilično namučili u ključnoj utakmici

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u ponedjeljak je iz Rotterdama doputovala u Hrvatsku s kartom za odlazak na Olimpijske igre u džepu. Barakude su u nedjelju u odsudnom dvoboju nakon peteraca pobijedili Rusiju i izborili plasman u Tokio.

NAKON DRAMATIČNE ZAVRŠNICE USLIJEDILO JE SLAVLJE: Pogledajte kako su Barakude proslavile odlazak na Olimpijske igre

“Evo ovako odmah na prvu, ako bi morao ocijeniti turnir, mogao bi ga ocjeniti s osmicom, od maksimalne desetke. Mislim da smo odigrali briljantan vaterpolo u napadu, malo više koncentracije nam fali u obrani, jednako kao i bolji protok lopte s igračem više. No naravno, u ovim uvjetima u kojima smo igrali, ritmu svakodnevnih utakmica i specifičnog sudačkog kriterija, odigrali smo vrlo dobar turnir”, rekao je izbornik reprezentacije Ivica Tucak.

Izvučen je i ždrijeb skupina vaterpolskog turnira na Olimpijskim igrama. Hrvatska je u skupini B s Australijom, Srbijom, Španjolskom, Kazahstanom i Crnom Gorom. U skupini A nalaze se Južnoafrička republika, SAD, Mađarska, Grčka, Japan, Italija.

Svi mogu pobijediti sve

“Na Olimpijskim igrama svaka reprezentacija svaku može pobijediti. Nema lakog suparnika. Tako je uvijek bilo na Olimpijskim igrama. Jednako nam je bilo i u Riu. No imat ćemo dovoljno vremena za pripremu. Ja ću nakon dan-dva, kada mi se malo slegnu dojmovi napraviti plan i program priprema i sparinga. Prije samih igara plan je da odemo u Japan na zajedničke treninge sa Španjolcima. Sigurno ćemo imati dovoljno vremena da u Tokiju budemo pravi”, zaključio je Tucak.

Hrvatska je na OI u Londonu 2012. osvojila zlato, a u Riju 2016 srebro.

“Osjećamo veliko zadovoljstvo i ponos što smo ostvarili ovaj uspjeh. No ovo je ipak tek početak. Za ovo smo radili punih godinu i pol dana, no tek sada počinje prava stvar. Jučer smo saznali skupine za Olimpijske igre, slijedi nam priprema za ono što nas tamo očekuje, taj dugo priželjkivani nastup na Olimpijskim igrama. Sada svi odlazimo kućama na zasluženi odmor, mi u HAVK Mladosti imamo tri slobodna dana do početka klupskih obaveza pa onda već u subotu s klubom igramo Eurokup u Barceloni. Zapravo i nema baš puno vremena za odmor. Najvažnije se zato odmoriti psihički, a fizički koliko će to biti moguće. A potom, iznimno brzo, nastavak klupske sezone”, zaključio je Lovre Miloš.