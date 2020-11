Nogometaši Tottenhama probili su se na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva nakon što su u susretu sedmog kola pobijedili Brighton & Hove Albion sa 2-1.

Spursi su uoči ovoga kola bili na devetom mjestu, a pobjedom su napravili veliki skok. Strijelci za pobjedu Tottenhama bili su Hary Kane iz jedanaesterca u 13. minuti, te Gareth Bale u 73. minuti.

7y 166d – Gareth Bale has scored his first Tottenham goal in 7 years & 166 days, last doing so on his farewell appearance for the club vs Sunderland back in May 2013. He scored exactly 200 seconds after entering the pitch. Yardage. pic.twitter.com/IJxGooyUgI

— OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2020