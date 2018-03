BADELJ NA KOLJENIMA DOČEKAO KRAJ UTAKMICE: Slike uplakanog Hrvata i slavnog Buffona obilaze svijet

Fotografija uplakanog Ginluigija Buffona obišla je svijet.

Po prvi put nakon što im je preminuo kapetan Davide Astori Fiorentina je odigrala prvenstvenu utakmicu. U Fiorenzi su srušili Benvento golom Hugoa, međutim pobjeda je ostala u sjeni velike tragedija.

FIORENTINA PRVI PUT ZAIGRALA NAKON SMRTI ASTORIJA: Badelj ponio vrpcu kapetana, a u 13. minuti sve je stalo

“Dat ću sve od sebe kako bi njegov duh ostao ne samo živ, nego bio uvijek uz nas koji smo bili bliski s njime”, rekao je Badelj Mediaset Premimumu. “Pokušat ćemo dati sve što je on uvijek davao – naporan rad, duh i odlučnost – to ću pokušati prenijeti na momčad. On nas je uvijek držao zajedno i pomogao relativno novoj i mladoj momčadi da zajedno raste”, izjavio je hrvatski reprezentativac uoči utakmice.



Na samom kraju utakmice igrači su bili shrvani. Novi kapetan Milan Badelj nije mogao izdržati pa ga je osim igrača tješio i glavni sudac utakmice.

I na ostalim terenima bilo je dosta emotivno. Fotografija uplakanog Ginluigija Buffona obišla je svijet.

