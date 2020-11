Dva dana nakon borbe stigao je u studio RTL televizije

Hrvatski boksač Alen Babić nastavio je svoj uspješni boksački put te je proteklog vikenda upisao veliku pobjedu protiv Britanca Toma Littlea. Babić je slavio nokautom u trećoj rundi nakon što je dominirao prve dvije runde i pošteno isprebijao Britanca. Babiću je ovo šesta pobjeda u karijeri i sve je dobio nokautom.

STIGLA NOVA SVJETSKA LJESTVICA, BABIĆ SKOČIO I PRIBLIŽIO SE HRGOVIĆU: Čak trojica Hrvata trenutno su među 50 najboljih

“Tko je sljedeći protivnik? Prije pola sat sam doznao da se borim 30.1. spominje se Nick Webb. Volio bih s njim ući u ring”, kazao je Babić u razgovoru za RTL.

“Ne bih rekao da će on biti pravi ispit, ali je on malo iznad Littlea. Još ću se morati čekati za pravi meč”, dodao je.

“Hrgović? Želim taj meč. On će doći. Svima je jasno, pa i njemu, da je taj meč neizbježan. On će biti jako dobar za Hrvatsku da privuče mlade u boksačke klubove. Zbog toga najviše želim taj meč. Volim te na kraju intervjua? Ja ga obožavam, on je moj idol. Ma stvarno ga na volim niti on mene. To ćemo izbaciti u jednom meču koji će nešto značiti za Hrvatsku”, kazao je.

“Ne razmišljam samo o pojasima i zato brzo napredujem. Želim zadovoljiti fanove i zbog toga boksam. Ne smijete biti sebični u boksu. Da sad završim s boksom ja sam zadovoljan. Zbog fanova sve radim. Nisam sebičan i zato sam toliko brzo napredovao”, poručio je Babić.

Babićevi dobri nastupi postali su vidljivi i na ljestvici najboljih teškaša svijeta na kojoj je napredovao za tri mjesta. Prije borbe s Littleom bio je 48. teškaš svijeta, a sad se popeo na 45. mjesto i tako se lagano približava Filipu Hrgoviću koji je na 23. mjestu.