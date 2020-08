Hrvatski boksač Alen Babić stigao je do četvrte pobjede u profesionalnoj karijeri nakon što je u drugoj rundi srušio Amerikanca Shawndella Wintersa.

“To je bio ‘Divljak’. Trebate ga se plašiti. To je moj alter-ego. Kada dođošem u to mentalno stanje mogusvima nanijeti štetu. Borit ću se s ovim divovima. Dajte mi najvećeg kojeg imate”, poručio je poslije borbe u razgovoru za Sky Sports.

“Znao sam u svlačionici. Znao sam kad sam sletio, Svi treneri su mi rekli da imam bombe u rukama. To je prirodno”, dodao je pa se osvrnuo na brzi kraj borbe.

“To je moj pristup. Jedna ili dvije runde. Moje borbe ne traju duže od tri runde. Ja sam drugačiji”, rekao je pa je progovorio s kim bi se htio boriti.

