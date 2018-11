AUSTRIJSKI SUDAC OSTAVIO BEUSANA U NEVJERICI: ‘Pa to se ni u jednoj ozbiljnoj ligi na svijetu ne svira’

Dinamo je ovom pobjedom osigurao prvo mjesto u skupini uoči ždrijeba, koji je na rasporedu 17. prosinca.

U susretu petog kola D skupine Europske lige nogometaši Dinama su u Istanbulu odigrali 0-0 protiv Fenerbahčea i osigurali prvo mjesto u skupini i prije zadnjeg kola. U 65. minuti kontakt Olma i Isle sudac nije okarakterizirao jedanestercem za Dinamo, a u 72. minuti Gojak je zabio gol, ali ga je austrijski sudac poništio zbog navodnog prekršaja.

FENERBAHČE – DINAMO 0-0: Prvak Hrvatske osvojio grupu; modri teško oštećeni na ‘Şükrü Saracoğluu’

Nema diskusije

“O penalu se nema što diskutirati. Pa to je mrtvi kazneni udarac. Ne znam što mu je bilo pa to nije svirao. Što bi bilo da su ovakve sudačke odluke presudile da Dinamo ispadne”, prokomentirao je Mateo Beusan za Goal.

“Kod Gojakovog gola sudac je očito procijenio da je intenzitet dovoljan za prekršaj. Ali to se ni u jednoj ozbiljnoj jakoj ligi na svijetu ne svira. Ne znam gdje je on vidio da se to svira. Austrijanac jednostavno nije bio dorastao igračima koji su večeras igrali. Da sam ja bio kontrolor, jedva bi prošao i to jer je imao dobre disciplinske mjere”, dodao je Beusan.