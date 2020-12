Austrijski mediji posvetili su mnogo pažnje vijesti o smrti legendarnog hrvatskog nogometnog stručnjaka Otte Barića (87) koji je svoje najveće nogometne rezultate ostvario upravo u Austriji.

“Zbogom Otto Maximale” prenose austrijski mediji.

“Otto Barić oblikovao je austrijsku nogometnu scenu otprilike 30 godina. S uspjehom, karizmom i legendarnim sagama. “Otto Maximal”, bio je sedam puta prvak s tri različite momčadi, a dva puta je bio u finalu europskih kupova,” piše Kleine Zeitung.

Tijekom svoje trenerske karijere “Herr Otto” je vodio LASK, Sturm, Rapid, Casino Salzburg, Vorwärts Steyr, te austrijsku reprezentaciju.

#ottobaric, unfortunately, died today in Zagreb due to a #covid19 What he did with @skrapid will never be forgotten. #rapidwien pic.twitter.com/INFUIoUQUn

— Hrvoje Krpan (@hrvojekrpan) December 13, 2020