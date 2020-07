AUSTRALCI NEĆE KORISTITI VAR U NASTAVKU SEZONE: Odluku su donijeli zbog navijača; ‘Bilo je više faktora…’

Australska nogometna liga odlučila je ne koristiti VAR tehnologiju u nastavku sezone koji je predviđen za sredinu kolovoza, a predsjednik lige Greg O’Rourke takvu je odluku objasnio tehničkim problemima vezanima uz prijenos zvuka do navijača.

GUARDIOLA SLAŽE VJEROJATNO NAJJAČU MOMČAD NA SVIJETU: Nakon što su mu poništili kaznu, City radi na velikim transferima

U Australiji će se sezona nastaviti od 19. kolovoza, a već 22. kolovoza bi se trebala igrati polufinala doigravanja, dok je finale na programu 30. kolovoza.

Australia suspends use of VAR ahead of A-League restart https://t.co/B5ETCIzjuu

— AhramOnlineSports (@AO_Sports) July 16, 2020