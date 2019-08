ATP MONTREAL: Marin Čilić prošao u drugo kolo, nadigrao je američkog kvalifikanta

Dobre vijesti od proslavljenog hrvatskog tenisača

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo ATP turnira iz serije “masters 1000” u Montrealu, on je u 1. kolu nadigrao Amerikanca Bradleya Klahna sa 6-3, 7-6 (7) nakon sat i 38 minuta igre.

Čilić je protiv američkog kvalifikanta odigrao odličan prvi set i nešto slabiji drugi.

U prvoj je dionici igre naš igrač dva puta oduzimao servis Amerikancu, a odlično je i servirao. Imao je čak 72 posto ubačenog prvog servisa i izgubio je samo dva poena u svoja četiri servis-gema.

Drugi set protekao je u izjednačenijoj igri, Klahn je podigao svoju, a Čilić spustio svoju razinu. Amerikanac je odlično servirao, ispalio je čak 12 asova, a prvi servis mu je “radio” i u trenucima kada je to bilo najvažnije, odnosno na dvije Čilićeve “break-lopte” u četvrtom gemu. S druge strane Čilić je napravio čak šest dvostrukih servis pogrešaka zbog kojih se u nekoliko gemova na njegov servis dolazilo i do izjednačenja, no Klahn ipak nije izborio niti jednu priliku za oduzimanje servisa našeg igrača pa je o pobjedniku odlučivao “tie-break”.

Slijedi Amerikanac ili Španjolac

Čilić je odlično krenuo u odlučujuću igru i poveo sa 3-0 uz dva “mini-breaka”. nažalost, tu je prednost odmah i ispustio pa je Klahn čak stigao i do set-lopte kod svog vodstva od 6-5. Tada je Čilić pogodio samo jedan od svoja dva asa, da bi zatim realizirao svoju drugu meč-loptu.

U 2. kolu Čilić će igrati protiv pobjednika susreta između Amerikanca Johna Millmana i Španjolca Feliciana Lopeza.