ATLETICU OVO NIJE USPJELO PREKO DVIJE GODINE: Simeoneove trupe rastavile Osasunu na proste faktore

U susretu 29. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je rutinski odradio gostovanje kod Osasune pobijedivši sa 5-0.

Atletico je do pobjede došao postigavši jedan gol u prvom, a čak četiri u drugom poluvremenu, a s tri nova boda skočio je sa šestog na četvrto mjesto ljestvice.

Strijelci za madridski sastav bili su Joao Felix (27, 56), Marcos Llorente (80), Alvaro Morata (83) i Yannick Carrasco (89). Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko nije nastupio za goste zbog ozljede.

Atlético Madrid have scored 5+ goals in an away LaLiga game for the first time since 25th February 2018. https://t.co/BF1I9cvACm

— Squawka Football (@Squawka) June 17, 2020